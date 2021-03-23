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مصر.. العثور على جثة تاجر سوري مشنوقا والأمن يكشف التفاصيل

أخبار العالم العربي

مصر.. العثور على جثة تاجر سوري مشنوقا والأمن يكشف التفاصيل
Reuters
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عثر أهالي مدينة بنها في مصر على جثة تاجر سوري الجنسية، مشنوقا في عقار تحت الإنشاء، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن، اليوم الثلاثاء، إخطارا بالعثور على جثة تاجر مشنوقا في عمارة تحت الإنشاء، وبمناظرة الجثة تبين أنها لشخص يدعى "خ.م" 45 عاما، سوري الجنسية.

وتوصلت التحريات أن المتوفى محرر له محضر غياب منذ 5 مارس الماضي، واليوم عثر عليه مشنوقا.

وأظهرت التحقيقات أن الضحية انتحر وتخلص من حياته لمروره بأزمة مالية وخلافات تجارية مع عملائه.

المصدر: "مصراوي" + "صدى البلد"

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