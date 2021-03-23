رئيسا وزراء مصر والأردن يوقعان على وثائق لتعزيز التعاون المشترك (فيديو)

وقع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره الأردني بشر الخصاونة، على محضر اجتماعات الدورة الـ29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة كما شهدا التوقيع على 7 وثائق لتعزيز التعاون.

وقال الخصاونة إن اجتماعه مع مدبولي نتج عنه عدد من الاتفاقيات المتبادلة بين البلدين، مؤكدا أن العلاقات المصرية الأردنية نموذجية على كافة المستويات.

وأشار الخصاونة إلى أنه "لدينا مواقف متطابقة تجاه القضية الفلسطينية، كما أن موقف مصر والأردن واحد تجاه إقامة دولة فلسطينية مستقلة"، مبينا أن "الاجتماع الثلاثي بين مصر والعراق والأردن يستهدف تعزيز التكامل بين الدول الثلاثة".

كما أوضح رئيس وزراء الأردن أنه تم الاتفاق على استمرار الزيارات ومناقشة كافة العلاقات بين البلدين، وأكد على دعم دولة الأردن لمصر ومساندتها في قضية سد النهضة.

من جهته، شكر مدبولي الأردن على "تفهمها ودعمها للموقف المصري والسوداني حيال ملف سد النهضة"، مؤكدا سعي مصر إلى حل القضية بالسبل الدبلوماسية وعلى أهمية العمل بشكل مشترك ومنسق، لإيجاد حلول وتسويات سياسية لمختلف القضايا.

وقال إن "القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لدى البلدين"، وأوضح أن البلدين يعملان معا على دفع جهود تسويتها وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وعلى أساس مبدأ حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر: "المصري اليوم"