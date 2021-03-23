وزير الري المصري: مصر لن تقبل بحدوث تأثيرات سلبية نتيجة الملء الثاني لسد النهضة

قال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إن موقف مصر واضح بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم وشامل بشأن سد النهضة الإثيوبي.

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وأوضح وزير الري المصري في تصريحات له وفقا لما نقله مراسل RT، أن مصر لن تقبل بحدوث تأثيرات سلبية نتيجة الملء الثاني لسد النهضة، مشيرا إلى أن مصر لن تسمح بأزمة مياه لشعبها.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، قد قال إن الملء الثاني لسد النهضة سيجري في موعده عند موسم الأمطار في يوليو المقبل.

وأضاف في كلمة له أمام البرلمان اليوم الثلاثاء: "لا نرغب بالإضرار بمصالح مصر والسودان المائية".

ورغم رفض أديس أبابا لمقترح السودان بتشكيل رباعية دولية للوساطة، قال أبي أحمد إن "إثيوبيا تجدد مطالبتها بوساطة الاتحاد الإفريقي في التفاوض".

المصدر: RT