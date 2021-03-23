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بمناسبة عيد الأم..الملكة رانيا تنشر صورا قديمة لها مع أولادها وهم صغار

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بمناسبة عيد الأم..الملكة رانيا تنشر صورا قديمة لها مع أولادها وهم صغار
Reuters Aaron Harris
الملكة الأردنية، رانيا العبد الله
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نشرت الملكة الأردنية، رانيا العبد الله، زوجة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، صورا قديمة لها تجمعها مع أولادها وهم صغار، في "إنستغرام"، بمناسبة عيد الأم.

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وظهرت الملكة في الصور مع أولادها وهم أطفال، حيث أن ولي العهد، الأمير حسين، يبلغ الآن من العمر26 عاما، والأميرة إيمان تبلغ 24 عاما، وتصغرهما الأميرة سلمى بعمر يبلغ 20 عاما، فيما يعتبر الأمير هاشم أصغر أفراد العائلة، إذ يبلغ من العمر 16 عاما.

كما كتبت الملكة رانيا في منشور هذه الصور: "أرى عالمي كله في عينيكم..عيد أم سعيد #عيد الأم#حب#الأردن#حب_الأردن"

وحظيت الصور بأكثر من 340 ألف إعجاب، مع معايدات المتابعين.

المصدر: RT

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