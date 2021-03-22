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بالفيديو.. تدافع على السلع المدعومة في لبنان

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. تدافع على السلع المدعومة في لبنان
Reuters MOHAMED AZAKIR
سوبرماركت في لبنان
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، مقطع فيديو، يظهر تدافعا بين المواطنين اللبنانيين للحصول على السلع المدعومة، وسط أسوأ أزمة اقتصادية تواجه لبنان في التاريخ الحديث.

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وأظهر مقطع الفيديو تهافت اللبنانيين على السلع المدعومة من الدولة، في مخازن "الكاسكادا مول" بمنطقة تعنايل في البقاع، وذلك بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير منذ بداية الأزمة، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار بالنسبة للعملة الوطنية (الليرة اللبنانية) بشكل كبير للغاية.

وتفاقمت مشاكل لبنان عقب انفجار ميناء بيروت في أغسطس، الذي ألحق دمارا هائلا بأجزاء واسعة من بيروت وأودى بحياة 200 شخص، وأجبر الحكومة على الاستقالة.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، قد قال إن البلاد يمكن أن تبقي على دعم أغلب السلع حتى يونيو.

المصدر: Lebanon 24" + RT"

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