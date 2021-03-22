تونس.. اكتشاف موقع أثري عمره أكثر من 6 آلاف عام (صور)

أعلنت ولاية القصرين التونسية، عن العثور على موقع أثري بمعتمدية فوسانة يسمى بـ"كدّاس الرماد"، ويعود إلى فترة الحضارة القبصية، عمره يفوق الـ6000 عام.

وأشارت الولاية في منشور عبر "فيسبوك" إلى قيام فريق من المعهد الوطني للتراث تحت إشراف الدكتورة نبيهة عوادي، رئيسة قسم ما قبل التاريخ، بإجراء حفريات ودراسات علمية لهذا الموقع.

القصرين: إكتشاف موقع أثري ما قبل التاريخ مسمى "كداس الرماد" تحول ظهر اليوم الأحد 21 مارس 2021 السيد عادل المبروك والي... Posted by Gouvernorat De Kasserine on Sunday, March 21, 2021

وأضافت أن الأبحاث الأولية أثبتت أهمية هذا الموقع من الناحية الأثرية، كما بينت نتائج الدراسات الأولية بأن رمادية "كداس الرماد" هي واحدة من أفضل المواقع الأثرية التي تم اكتشافها في تونس، باعتبارها تحتوي على بقايا أثرية لعدة ثقافات قبصية.

المصدر: RT