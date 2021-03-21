مصر تسجل 41 وفاة و647 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 41 وفاة و647 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان له، إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 11598، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 195418.

وكانت الوزارة أعلنت عن تسجيل 45 وفاة و644 إصابة بالفيروس في اليوم السابق.

وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من أن البلاد على أعتاب الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وقال السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات: "نحن على أعتاب الموجة الثالثة، ونتمنى من الله أن تمر على خير".

المصدر: "رويترز" + RT