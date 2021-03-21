الأردن.. مذكرة نيابية تطالب بإعفاء السلع الغذائية الأساسية من الرسوم الجمركية

طالبت مذكرة نيابية تبناها النائب الأردني خليل عطية، بإعفاء جميع المواد الغذائية الأساسية من الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

وجاء في المذكرة التي وقع عليها أكثر من 20 نائبا أردنيا، الأحد: "شهدت بعض السلع ارتفاعا في الأسعار ولوحظ أن السبب الرئيسي هو المنشأ وارتفاع كلفة الشحن. وحيث أننا مقبلون على شهر رمضان، نرجو الإيعاز بوقف الرسوم الجمركية المستحقة على جميع المواد الغذائية الأساسية".

عمون

المصدر: وكالة "عمون"