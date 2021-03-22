 
مباشر

تونس: بدء عملية إجلاء المواطنين العالقين في الجزائر مطلع أبريل

أخبار العالم العربي

تونس: بدء عملية إجلاء المواطنين العالقين في الجزائر مطلع أبريل
AFP FETHI BELAID
علم تونس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q0l6

أعلنت تونس عن بدء عملية إجلاء مواطنيها العالقين في الجزائر، عبر المعبر الحدودي أم الطبول، بداية أبريل المقبل.

وأفادت السفارة التونسية بالجزائر في بيان لها، بتنظيم عملية إجلاء كافة المواطنين التونسيين العالقين إلى تونس، عبر المعبر الحدودي أم الطبول، بداية شهر أبريل 2021.

وأشارت إلى أنه "سيتم فتح باب التسجيل أمام التونسيين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن في غضون هذا الأسبوع، مع التذكير بإجراءات الحجر الصحي المستوجبة".

وقررت السلطات التونسية في 5 مارس الحالي، تقليص ساعات حظر التجوال ورفع الحجر الإجباري على القادمين من الخارج واستبداله بالحجر الذاتي، واستئناف الأنشطة الثقافية بشروط.

وأعلنت رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، أنه "يجب على الوافدين إلى تونس الاستظهار بتحليل سلبي لا يتجاوز 72 ساعة، مع القيام في مكان يختاره بحجر صحي لمدة 48 ساعة، قبل أن يقوم بتحليل ثان، وإذا ثبت أنه سلبي فيمكنه ممارسة حياته بشكل عادي".

المصدر: "موزاييك أف أم" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا