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الحوثيون: مستعدون لوقف العمليات العسكرية في العمق السعودي ومأرب مقابل وقف الحرب ورفع الحصار

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الحوثيون: مستعدون لوقف العمليات العسكرية في العمق السعودي ومأرب مقابل وقف الحرب ورفع الحصار
Reuters
الحوثيون في اليمن
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أعلن عضو المجلس السياسي لحركة "أنصار الله" الحوثية، محمد البخيتي، عن استعداد الحركة لوقف عملياتها العسكرية في العمق السعودي مقابل وقف الحرب ورفع الحصار عن اليمن.

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، كتب البخيتي: "نحن على استعداد لوقف كل عملياتنا العسكرية بما في ذلك وقف هجمات الجيش اليمني في العمق السعودي ووقف تقدمه نحو مأرب، في مقابل أن تعلن دول العدوان بقيادة أمريكا وقف عدوانها على اليمن ورفع حصارها والكرة في ملعبها".

وكان عضو المجلس السياسي الأعلى للحركة محمد علي الحوثي، كشف في 16 مارس الحالي، عن وثيقة تضمنت نقاطا لخفض التصعيد في مأرب جوبهت بالرفض.

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "هذه النقاط التسع بخصوص مأرب التي قدمت قبل فترة لم تقبل من أبناء الشعب اليمني".

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وأضاف: "هي لا تحمل شروطا تعجيزية، ولأن لا رغبة في السلام بل يبيعون الكلام ويرفضون النقاط العملية لم يتم القبول بأي حل، لا هذه ولا وثيقة الحل الشامل".

وشدد على أن "لا حل سياسيا قبل وقف العدوان ورفع الحصار وخروج الاحتلال وجبر الأضرار".

المصدر: RT

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