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الحوثيون يعلنون عن استهدافهم مطار أبها وقاعدة الملك خالد بالسعودية بمسيرات

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون عن استهدافهم مطار أبها وقاعدة الملك خالد بالسعودية بمسيرات
Reuters
يحيى سريع
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أعلن المتحدث باسم حركة "أنصار الله" (الحوثية) في اليمن، يحيى سريع عبر "تويتر" عن استهداف الحوثيين لمطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بثلاث طائرات مسيرة.

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وقال سريع على "تويتر": "تمكن سلاح الجو المسير بفضل الله من تنفيذ عملية هجومية على أهداف عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بثلاث طائرات مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف أن "هذا الاستهداف يأتي في إطار حقنا الطبيعي والمشروع في الرد على جرائم العدوان وحصاره المتواصل على بلدنا".

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة.

المصدر: "تويتر"

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