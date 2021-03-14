التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط
Reuters
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة.
وأكد التحالف أن "الحوثيين مستمرون في محاولاتهم لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".
#التحالف: استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية #الإخبارية_عاجل— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 14, 2021
وشدد، على أن "محاولات الاعتداء على المدنيين متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب".
وأكد التحالف، أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
المصدر: وكالات