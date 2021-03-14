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التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط
Reuters
المتحدث باسم التحالف العربي العميد تركي المالكي
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة.

وأكد التحالف أن "الحوثيين مستمرون في محاولاتهم لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وشدد، على أن "محاولات الاعتداء على المدنيين متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب".

وأكد التحالف، أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

المصدر: وكالات 

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