التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط في السعودية

ذكر التلفزيون الرسمي السعودي فجر الأربعاء أن التحالف العربي بقيادة الرياض، اعترض ودمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط في المملكة.

وأفاد التحالف بأن الحوثيين مستمرون في محاولاتهم لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وشدد على أن محاولات الاعتداء على المدنيين متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

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وأكد أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

والثلاثاء أعلن التحالف اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه مطار أبها.

وقال التحالف إن بعض الشظايا تناثرت نتيجة عملية الاعتراض في محيط المطار، مؤكدا أنه "لا إصابات أو خسائر".

وأكد أن التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، هو "من تخطيط جنرالات الحرس الثوري الإيراني في صنعاء".

وتزامن التصعيد الحوثي مع شطب الولايات المتحدة حركة "أنصار الله" في اليمن من قائمة الإرهاب، اعتبارا من 16 فبراير.

المصدر: الإخبارية السعودية