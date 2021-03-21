مراسل RT: اغتيال ضابط في المخابرات العراقية وسط بغداد

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بأن مسلحين اغتالوا ضابطا في جهاز المخابرات العراقي وسط العاصمة بغداد.

ونقل مراسل RT عن مصدر أمني قوله، إن "مسلحين اغتالوا ضابطا يحمل رتبة مقدم في جهاز المخابرات الوطني العراقي في منطقة المنصور وسط بغداد".

وأضاف، أن "المسلحين هاجموا الضابط داخل سيارة من خلال إطلاق النار عليه ثم لاذوا بالفرار".

وتعرض جهاز المخابرات العراقي خلال الأسابيع الأخيرة إلى هجوم سياسي وانتقادات من قبل أطراف سياسية وفصائل مسلحة.

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وقبل أيام كشف الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" في العراق قيس الخزعلي عن دخول فريق إماراتي لإدارة جهاز المخابرات العراقي.

المصدر: RT