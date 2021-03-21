مصدر يكشف لـRT السبب الحقيقي لوفاة اللواء زكريا الشامي القيادي في أنصار الله
قناة اليمن
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قالت مصادر خاصة لـRT إن نائب رئيس الأركان اليمني السابق والقيادي بـ"أنصار الله" الحوثيين اللواء زكريا الشامي قضى في أحد مستشفيات صنعاء متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.
واللواء الشامي كان نائبا لرئيس الاركان بقرار من الرئيس هادي قبل اندلاع الحرب.
وأضاف المصدر لـRT إن الشامي دخل المستشفى قبل ثمانية أيام وتوفي ظهر اليوم الأحد 21 مارس/ آذار.
من جهة أخرى فإن اللواء الشامي كان في قائمة وضعها "تحالف دعم الشرعية" (رقمه 4 في القائمة "توضيح RT") ورصد التحالف 20 مليون دولار للقبض أو الاستدلال عليه.
وشغل الشامي منصب وزير النقل في حكومة الإنقاذ الوطني.
المصدر: RT