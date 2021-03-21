رغد صدام حسين في ذكرى الحرب: العراق راجع وبقوة

أصدرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، رسالة صوتية في الذكرى الـ18 للحرب الأمريكية على العراق التي أنهت حكم والدها الذي بدأ عام 1979.

وقالت في رسالتها: "غطت غربانهم سماء العراق وملأت الأرض بخونتهم، نستذكر هذا اليوم بمرارة، لكننا لم ننس بأن الأمل بالله أكبر".

وأضافت أن "العراق راجع بإذن الله وبقوة، وكما نطمح بهمة الأبطال".

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وتابعت رغد حسين: "هذه البوابة الشرقية الجميلة التي دافع عنها أبطالها حتى الشهادة وفي مقدمتهم والدي الرئيس الشهيد صدام حسين، لن نقبل لها أسماء جديدة أقل من ذلك، أسماء أرادوا بها تلويث تاريخه العريق الأبي، ستذهب معهم بغير رجعة وستضيق الأرض عليهم كما جعلوها ضيقة على العراقيين ولن يبقوا في ذاكرة العراقيين".

وفي العشرين من مارس 2003 شنت القوات الأمريكية هجوما على العراق تسبب بعد أسابيع بإنهاء نظام حزب البعث الذي حكم العراق نحو 35 عاما، حكم صدام 24 عاما منها.

المصدر: RT