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رغد صدام حسين حول "حكومة ظل" بقيادتها خارج العراق: كل شيء وارد

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رغد صدام حسين حول
كريمة الرئيس العراقي السابق، رغد صدام حسين
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ردت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، على سؤال بشأن تشكيل "حكومة ظل" خارج العراق بقيادتها، بالقول: "كل شيء وارد" .

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وحول احتمالية قيادتها لحكومة ظل خارج بلدها، قالت رغد صدام حسين خلال مقابلة مع قناة "العربية": "كل شيء وارد في المرحلة التي نحن فيها وفي المراحل القادمة، وكل شيء وارد في الساحة السياسية العراقية، وسأكتفي بهذا القدر"، مؤكدة أنها لم تزر بلدها منذ 18 عاما.

وأضافت :"لماذا نستبق الأمور، لكل حادث حديث، نشوف ربنا شكاتب، وشنو القادم، ورح نشوف القادم، هل هو بالطريقة التي حضرتك (المحاور) تطرحها أم أن هناك فرضيات أخرى، خلينا نراقب، ليش نستبق الأمور".

المصدر: RT + "العربية"

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