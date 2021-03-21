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وزير الخارجية الكويتي يدخل في حجر صحي بعد لقائه رئيس وزراء باكستان المصاب بكورونا

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وزير الخارجية الكويتي يدخل في حجر صحي بعد لقائه رئيس وزراء باكستان المصاب بكورونا
Reuters
وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر الصباح
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أفادت صحيفة "القبس" الكويتية بأن وزير الخارجية أحمد الناصر الصباح، والوفد المرافق له إلى إسلام آباد، دخلوا عزلا صحيا، بعد إعلان رئيس وزراء باكستان عمران خان عن إصابته بكورونا.

وأكدت مصادر مطلعة للصحيفة، أن الناصر والفريق الدبلوماسي المرافق له، سيستمرون بالقيام بمهامهم خلال فترة الحجر، وذلك تطبيقا للاشتراطات الصحية.

يذكر أن الناصر التقى خان في زيارة رسمية، وعاد إلى الكويت فجر أمس السبت.

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وكان وزير الصحة الباكستاني فيصل سلطان، أعلن إصابة خان بفيروس كورونا.

وأشار سلطان في تغريدة عبر "تويتر" إلى أن "الفحص كشف عن إصابة رئيس الحكومة بالفيروس"، مضيفا أن "خان عزل نفسه في المنزل".

المصدر: "القبس" + RT

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