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مصر تسجل 644 إصابة و45 وفاة جديدة بكورونا

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مصر تسجل 644 إصابة و45 وفاة جديدة بكورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، عن تسجيلها 644 إصابة و45 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وحسب الصحة، فقد ارتفعت حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد لتصل إلى 194771 حالة، فيما بلغت الوفيات 11557 حالة.

كما أشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد بلغ 149489 شخصا.

المصدر: وزارة الصحة المصرية

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