مصر تسجل 644 إصابة و45 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، عن تسجيلها 644 إصابة و45 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وحسب الصحة، فقد ارتفعت حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد لتصل إلى 194771 حالة، فيما بلغت الوفيات 11557 حالة.

كما أشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد بلغ 149489 شخصا.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي #فيروس_كورونا إلى 149489 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 644 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 45 حالة وفاة pic.twitter.com/eQlkKb7Czi — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) March 20, 2021

المصدر: وزارة الصحة المصرية