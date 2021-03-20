أردوغان مهنئا الحكومة الليبية بنيلها الثقة: الآمال بالحل الدائم ازدهرت مرة أخرى

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الآمال بالحل الدائم في ليبيا قد ازدهرت مرة أخرى، مشيرا إلى أن "بلاده ستستمر في تعزيز أسس التعاون بين البلدين للحفاظ على المكاسب المشتركة".

وأفادت الرئاسة التركية في بيان لها، بأن أردوغان أجرى مكالمتين هاتفيتين منفصلتين مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

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وأشارت إلى أنه جرى تقييم العلاقات التركية الليبية والتطورات الإقليمية.

وأضافت أن "أردوغان هنأ حكومة الوحدة الوطنية الليبية على حصولها على الثقة من مجلس النواب، وذكر أن الآمال بالحل الدائم في ليبيا قد ازدهرت مرة أخرى".

ولفتت إلى أن "أردوغان شدد على أن بلاده ستستمر في دعم و تعزيز أسس التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على المكاسب المشتركة".

المصدر: RT