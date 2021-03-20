رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتلقى دعوة من أردوغان لزيارة تركيا

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، اليوم السبت، إنه تلقى دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا في أقرب وقت ممكن.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه المنفي من أردوغان، وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأضاف البيان أن أردوغان "هنأ المنفي على مباشرة أعمالهم رسميا ونيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب"، مؤكدا "عمق العلاقات الثنائية بين تركيا وليبيا".

والثلاثاء الماضي، تسلم المنفي ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة السلطة رسميا من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" فائز السراج، خلال مراسم أقيمت بمقر المجلس بطرابلس.

وفي 5 فبراير الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة سلطة تنفيذية موحدة، تضم حكومة برئاسة الدبيبة ومجلسا رئاسيا برئاسة المنفي، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر المقبل.

المصدر: "الأناضول"