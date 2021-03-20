السلطات السعودية تتحرك بعد حادث الاعتداء القاسي على سيدة في الرياض

أعلنت السلطات السعودية، اليوم السبت، القبض على مواطنين اثنين ومقيم على خلفية حادث الاعتداء العنيف على سيدة وسرقتها في العاصمة الرياض الذي أثار تفاعلا واسعا في المملكة.

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وذكر جهاز الأمن العام السعودي في بيان نشره عبر "تويتر" أن شرطة منطقة الرياض تلقت بلاغا من مقيمة باكستانية الجنسية حول تعرضها للاعتداء والسلب.

وأفاد البيان: "تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، والقبض على مواطن آخر ومقيم من الجنسية التشادية في العقد الثالث من العمر".

وأوضح جهاز الأمن العام السعودي: "أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى تورطهما في الترصد للمرأة أثناء خروجها من المنزل ومساعدة الجاني في الهرب من الموقع باستخدام مركبتهم".

وأضاف أن الشرطة أوقفت الرجال الـ3 وتم اتخاذ "الإجراءات النظامية الأولية كافة" بحقهم مع "إحالتهم إلى النيابة العامة".

شاهد: لص يعترض امرأة ويعتدي عليها بالضرب ويدفعها بقوة تجاه جدار في #حي_الجرادية ب #الرياضpic.twitter.com/3DsJCmH9oO — مشاهد المملكة (@mashaed12) March 19, 2021

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كاميرا مراقبة لسيدة اعترضها لص انتزع حقيبتها بالقوة وأصابها بطريقة عنيفة أمام طفلة قبل أن يلوذ بالفرار، فيما أشار المستخدمون إلى أن الجريمة وقعت الأربعاء داخل حي الجرادية بالرياض.

وأثار هذا الحادث غضبا لدى سعوديين وطالب ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي السلطات المختصة بسرعة الوصول إلى الجاني، وإيقاع أشد العقوبات بحقه.

المصدر: RT