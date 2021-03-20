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غضب في السعودية.. لص يعتدي على سيدة بعنف ويسقطها أرضا أمام طفلتها (فيديو)

أخبار العالم العربي

غضب في السعودية.. لص يعتدي على سيدة بعنف ويسقطها أرضا أمام طفلتها (فيديو)
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لص يشن اعتداء عنيفا على سيدة ويسقطها أرضا أمام أعيون طفلة في الرياض.
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في حادث أثار أصداء واسعة في السعودية، تعرضت سيدة لاعتداء عنيف وسرقة من قبل لص في العاصمة الرياض، بينما وجه ناشطون إلى السلطات مطالبات للتعامل مع المجرم.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كاميرا مراقبة لسيدة اعترضها لص انتزع حقيبتها بالقوة وأصابها بطريقة عنيفة قبل أن يلوذ بالفرار، فيما أشار المستخدمون إلى أن الجريمة وقعت أول أمس الأربعاء داخل حي الجرادية بالرياض.

وبدا في الفيديو أن السيدة كانت مع طفلة حينما تحدث معها الرجل ثم بدأت تنفعل عليه وتبتعد عنه لكنه لاحقها بعد أن حاولت الهرب منه إلا أنه أمسكها وخطف منها حقيبتها بعد أن اعتدى عليها ودفعها بقوة حتى ارتطمت بجدار وسقطت على الأرض.

وفر المهاجم من الموقع وتركها ملقاة على الأرض، وظهرت الطفلة الصغيرة وهي تسير تجاه والدتها وهي في حالة إغماء.

وأثار هذا الحادث غضبا لدى سعوديين وطالب ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي السلطات المختصة بسرعة الوصول إلى الجاني، وإيقاع أشد العقوبات بحقه.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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