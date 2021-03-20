السعودية تسجل 382 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا وسط ارتفاع الحالات النشطة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيلها 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع رصد 6 وفيات ناجمة عن المرض، وسط استمرار ارتفاع مؤشر الحالات النشطة.

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 391 إصابة، مقابل 381 الخميس، و391 الجمعة، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 384653 إصابة.

واستقر مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية على مستوى أدنى بكثير من أعداد صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة اليومية أكثر من 4 آلاف حالة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (382) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (6) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (271) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (374,135) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/DEUDEXnnK8 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) March 20, 2021

ومع ذلك تواجه السعودية ارتفاعا تدريجيا في عدد الحالات النشطة التي ازدادت من 3811 الجمعة إلى 3916 السبت، بينما وصل عدد الإصابات الحرجة إلى 587 بعدما كان 574 أمس.

وأفادت وزارة الصحة برصد 6 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 6 الخميس و5 الجمعة، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 6602 متوفيا.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 374135 شخصا، بعد تسجيل 271 حالة شفاء جديدة.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، لتعتمد لاحقا كذلك لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية.

المصدر: RT