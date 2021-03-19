السبت.. أولى جلسات محاكمة تامر أمين بدعوى "إهانة الصعيد"

تعقد محكمة جنح مدينة نصر، يوم السبت أولى جلسات محاكمة الإعلامي الموقوف تامر أمين، بتهمة سب وقذف الشعب المصري.

وتتهم الدعوة المقامة ضد أمين من قبل المحامي أشرف ناجي، بالإساءة إلى رجال وسيدات الصعيد، في البرنامج الذي كان يقدمه على شاشة قناة "النهار"، قبل صدور قرار إيقافه.

وطالب مقدم البلاغ بتوقيع العقوبة على تأمر أمين "لقيامه بنشر بيانات وأخبار كاذبة في الخارج عن الأوضاع الداخلية للمصريين".

وأشار ناجي في دعوته إلى أن تصريحات أمين أدت إلى "تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وبمكانة مصر ودورها الريادي في المنطقة العربية كلها، مما أضر بالمصالح القومية".

كما اتهمه أيضا "بازدراء فئة كبيرة من الشعب المصري ونشره كلمات قذف وازدراء وإهانة لطائفة كبيرة من الشعب المصري، مما أساء لمصر ولجميع المصريين في الداخل والخارج".

وكان أمين قال في برنامجه "آخر النهار" الذي كان يذاع على إحدى الفضائيات المصرية إن أهالي الريف والصعيد "ينجبون أطفالا كثر كي يعملوا ويكونوا مصدرا للدخل، وليس لتعليمهم".

وإثر ذلك، قررت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، وقف برنامج تامر أمين، واستدعائه للتحقيق، بسبب تلك التصريحات التي اعتبرت "غير لائقة".

المصدر: RT