مصر تفرج عن مواطن تركي.. ويكشف ما حدث له في مكتب المخابرات (صور)

أفرجت السلطات المصرية عن المدرس التركي، فاروق إيسين، الذي اعتقل خلال محاولته الذهاب إلى تركيا عبر مغاردته قطاع غزة بفلسطين.

وأوضحت وسائل الإعلام التركية أن فاروق إيسين، أحد المعلمين الأتراك الذين ذهبوا إلى فلسطين، وتحديدا إلى قطاع غزة في عام 2012.

وأوضحت أن إيسين قال إنه تم استجوابه لمدة 10 أيام في مبنى تابع للمخابرات المصرية، حيث مكث في البداية لمدة 3 أيام في سجن بالقرب من بوابة رفح.

وأشار إلى أنهم جاؤوا لاصطحابه بمدرعات، ثم تم اقتياده إلى مركز المخابرات واستجوابه هناك لعدة أيام، وسئل عما إذا كانت له أي صلات بحماس والإخوان.

وذكر إيسين أنه تم نقله بعد ذلك إلى مدينة الإسماعيلية في عربة مصفحة ومكث في أحد السجون هناك لمدة 5 أيام، وتم إجراء اختبار لكورونا، ثم جرى ترحيله من القاهرة إلى اسطنبول.

المصدر: habernediyor + trthaber