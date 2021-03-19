 
مباشر
عاجل
ظريف ردا على ماكرون: الاتفاق النووي حي بفضل تحلي إيران بروح المسؤولية

مصر تفرج عن مواطن تركي.. ويكشف ما حدث له في مكتب المخابرات (صور)

أخبار العالم العربي

مصر تفرج عن مواطن تركي.. ويكشف ما حدث له في مكتب المخابرات (صور)
facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q04t

أفرجت السلطات المصرية عن المدرس التركي، فاروق إيسين، الذي اعتقل خلال محاولته الذهاب إلى تركيا عبر مغاردته قطاع غزة بفلسطين.

مصر تفرج عن مواطن تركي.. ويكشف ما حدث له في مكتب المخابرات (صور)المدرس التركي وزوجته

وأوضحت وسائل الإعلام التركية أن فاروق إيسين، أحد المعلمين الأتراك الذين ذهبوا إلى فلسطين، وتحديدا إلى قطاع غزة في عام 2012.

وأوضحت أن إيسين قال إنه تم استجوابه لمدة 10 أيام في مبنى تابع للمخابرات المصرية، حيث مكث في البداية لمدة 3 أيام في سجن بالقرب من بوابة رفح.

وأشار إلى أنهم جاؤوا لاصطحابه بمدرعات، ثم تم اقتياده إلى مركز المخابرات واستجوابه هناك لعدة أيام، وسئل عما إذا كانت له أي صلات بحماس والإخوان.

مصر تفرج عن مواطن تركي.. ويكشف ما حدث له في مكتب المخابرات (صور)

وذكر إيسين أنه تم نقله بعد ذلك إلى مدينة الإسماعيلية في عربة مصفحة ومكث في أحد السجون هناك لمدة 5 أيام، وتم إجراء اختبار لكورونا، ثم جرى ترحيله من القاهرة إلى اسطنبول.

المصدر: habernediyor + trthaber

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا