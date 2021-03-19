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مصر.. الحكومة تصدر توضيحا بشأن معلومات عن بيع المطارات والموانئ لجهات أجنبية

أخبار العالم العربي

مصر.. الحكومة تصدر توضيحا بشأن معلومات عن بيع المطارات والموانئ لجهات أجنبية
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تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في مصر أنباء ادعت بيع الموانئ والمطارات المصرية لجهات أجنبية.

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وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في مصر بالتواصل مع وزارتي النقل والطيران المدني، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لبيع أي من الموانئ أو المطارات المصرية لجهات أجنبية، سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل.

وشددتا على أن الموانئ والمطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك، وأوضحتا أن الدولة تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحري والموانئ وفقا لأحدث النظم العالمية، بهدف تعظيم القدرة التنافسية للموانئ المصرية.

المصدر: اليوم السابع

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