"مصر للطيران" تعلن إيقاف 4 طائرات من نوع "بوينغ 200-777"

أعلن "شركة مصر للطيران"، يوم الاثنين، أنها قررت إيقاف تشغيل أربع طائرات من نوع "بوينغ 200-777" مجهزة بمحركات "برات أند ويتني 112-4000".

إقرأ المزيد

وقالت "مصر للطيران"، في بيان، إن قرار إيقاف تشغيل الطائرات الـ4 في أسطولها جاء بناء على توصية من شركة "بوينغ" وقرار من إدارة الطيران الاتحادية في الولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن الإجراء سيكون معمولا به "لحين إصدار بروتوكول الفحص الفني لهذه المحركات"، مبينا أنه تم اتخاذه "على صدى واقعة احتراق محرك طائرة شركة يونايتد إيرلاينز وتناثر أجزاء منه في الجو".

وأشارت "مصر للطيران" إلى أن القرار لا يسري على طراز "بوينغ 300-777"، الذي تقوم الشركة بتشغيل 6 طائرات منه مجهزة بمحركات من طرازات مختلفة عن "برات أند ويتني 112-4000 ".

وفي وقت سابق من الاثنين أعلنت شركة "بوينغ" الأمريكية عن تعليق استخدام 128 طائرة أنتجتها من سلسلة "777" عبر العالم.

وتأتي هذه التطورات بعد حادث احتراق محرك طائرة من هذا الطراز تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" بعد وقت قصير من مغادرتها مطار دنفر الدولي في طريقها إلى هونولولو يوم السبت الماضي، مما أدى إلى تناثر أجزاء منها، لكنها عادت بسلام إلى المطار.

المصدر: "رويترز" + وكالات