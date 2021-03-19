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وصول طائرة مساعدات طبية من بلجيكا إلى الأردن

أخبار العالم العربي

وصول طائرة مساعدات طبية من بلجيكا إلى الأردن
Reuters MUHAMMAD HAMED
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أعلن الأردن، يوم الخميس، استقبال طائرة تحمل مساعدات طبية مقدمة للأردن من مملكة بلجيكا، بهدف دعم الجهود الوطنية في محاربة وباء كورونا.

وحملت الطائرة البلجيكية التي وصلت إلى مطار ماركا العسكري الأردني، أجهزة ومستلزمات طبية من بينها أجهزة أوكسجين ومولدات طاقة، لتعزيز قدرة القطاع الطبي الأردني في التعامل مع جائحة كورونا.

وحسب وكالة "عمون" المحلية، "تأتي هذه المساعدات ثمرة للعلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين وبين جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيك".

المصدر: "عمون"

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