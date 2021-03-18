الأمن المصري يوقف 3 أشخاص ويصادر 240 قطعة مخدرات بحوزتهم

أوقفت قوات مكافحة المخدرات بمحافظة الشرقية المصرية 3 أشخاص بحوزتهم 240 قطعة من مخدر الحشيش.

وكانت قوات الأمن تابعت نشاط الأشخاص الثلاثة الذين تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه، قبل أن يتم ضبطهم على متن سيارتين تنقلان المخدرات.

وتجاوزت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليونا وستمائة ألف جنية مصري، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجناة وعرضهم على النيابة.

ناصر حاتم

المصدر: RT