العراق.. مقتل عنصر من "الحشد الشعبي" وإصابة شرطيين بهجوم لـ"داعش" في كركوك

أعلنت "هيئة الحشد الشعبي" في العراق، يوم الخميس، مقتل أحد عناصرها وإصابة اثنين من الشرطة الاتحادية بهجوم لتنظيم "داعش" شمالي البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن "المقاتل في اللواء 56 محمد عبار استشهد، وأصيب اثنين من منتسبي الشرطة الاتحادية أثناء التصدي للتعرض الذي شنه فلول داعش الإرهابي في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك".

وأضافت، أن "اللواء 56 والشرطة الاتحادية تمكنوا بعد ذلك من صد الهجوم".





المصدر: RT