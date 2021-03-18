بالفيديو.. قطع طرقات في لبنان احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار

قام محتجون في مدينة طرابلس بشرق لبنان، وفي أحد مداخل بيروت الجنوبية، بقطع عدد من الطرقات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

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وتواصل الليرة اللبنانية انهيارها أمام الدولار، في حين تشهد أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعا كبيرا ينعكس بدوره سلبا على القدرة الشرائية للمواطنيين.

وتظاهر الآلاف وسط بيروت خلال الأيام الماضية للمطالبة بحكومة مستقلة جديدة وإخراج لبنان من أزمته المتفاقمة، في ظل تزايد الإحباط من الانهيار المالي في البلاد.

RT

المصدر:RT