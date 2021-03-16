 
مباشر

بالفيديو.. اللبنانيون يحتجون على انهيار قياسي لليرة

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pzbw

أحرق محتجون الإطارات وقطعوا الطرق في أجزاء من بيروت اليوم الثلاثاء على وقع انهيار قياسي لليرة اللبنانية أمام الدولار، فيما يتفاقم الانهيار المالي في البلاد.

إقرأ المزيد
رئيس حكومة تصريف الأعمال: لبنان يمكن أن يبقي على أغلب الدعم حتى يونيو
رئيس حكومة تصريف الأعمال: لبنان يمكن أن يبقي على أغلب الدعم حتى يونيو

وسجلت الليرة حوالي 15 ألفا للدولار وتجاوزت ذلك الرقم للمرة الأولى اليوم الثلاثاء، حسب متعاملين بالسوق، لتصل خسائرها إلى نحو 90% منذ اندلاع الأزمة أواخر 2019.

وكان مصدر مسؤول قال لرويترز إن احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي تبلغ نحو 16 مليار دولار حاليا.

وكانت الاحتياطيات حوالي 19.5 مليار دولار في أغسطس، وقد يعني التراجع عدم توفر ما يكفي لبرنامج دعم تمويل استيراد سلع أساسية مثل القمح والوقود.

وتفاقمت مشاكل لبنان عقب انفجار ميناء بيروت في أغسطس الذي ألحق دمارا هائلا بأجزاء واسعة من بيروت وأودى بحياة 200 شخص وأجبر الحكومة على الاستقالة.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب اليوم الثلاثاء، إن البلاد يمكن أن تبقي على دعم أغلب السلع حتى يونيو.

وأضاف: "حاليا الحكومة مغطاة بالنسبة لما تدعمه حتى حزيران، إلا أن بعض المواد الأخرى كالمحروقات لا تكفي حاجتنا بعد شهر مارس".

المصدر: RT+رويترز 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا