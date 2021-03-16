رئيس حكومة تصريف الأعمال: لبنان يمكن أن يبقي على أغلب الدعم حتى يونيو

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب اليوم الثلاثاء، إن البلاد يمكن أن تبقي على دعم أغلب السلع حتى يونيو.

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وقال دياب "حاليا الحكومة مغطاة بالنسبة لما تدعمه حتى حزيران، إلا أن بعض المواد الأخرى كالمحروقات لا تكفي حاجتنا بعد شهر مارس".

وقطع محتجون بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عددا من الطرق بمختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد أن تخطى سعر صرف الدولار في السوق السوداء 15 ألف ليرة، بحسب ما أفاد مراسلنا.

المصدر: رويترز +RT