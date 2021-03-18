الرئيس العراقي: هناك قرار بإنهاء تواجد القوات الأجنبية القتالية في العراق

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، وجود قرار بإنهاء تواجد القوات الأجنبية القتالية في العراق، فيما أعلن عدد القوات الأجنبية الموجودة في العراق.

وقال برهم صالح في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "علاقة العراق مع الولايات المتحدة مهمة وأساسية ومبنية على مصالح مشتركة، والحوار الستراتيجي بيننا يتطرق لكل القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية".

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وأضاف: "هناك قرار بإنهاء تواجد القوات الأميركية والأجنبية القتالية".

وأشار صالح إلى أن عدد هذه القوات الموجودة حاليا في العراق لا يتجاوز الـ 2500 عنصر.

المصدر: "واع"