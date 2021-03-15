الكاظمي: العراق نجح في تخفيض عدد القوات الأجنبية بنسبة 60%

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن بلاده نجحت في تخفيض عدد القوات الأجنبية بنسبة 60%، وأشاد بالدبلوماسية العراقية وعملها.

وقال خلال زيارته لمقر وزارة الخارجية العراقية: "نجحنا في تطوير دبلوماسية نشطة خلال فترة هذه الحكومة، حيث فعلنا الحوار الستراتيجي مع الولايات المتحدة، وانتقلنا نحو التركيز على التعاون الاقتصادي والدبلوماسي والثقافي، كما أننا نجحنا بتخفيض عدد القوات الأجنبية بنسبة ستين بالمئة".

وأضاف، أن "الدبلوماسية العراقية ساعدت العراق أيضا على الخروج من الأزمة الاقتصادية، حيث تم تشكيل مجموعة التواصل الاقتصادي بدعوة منا والتي وقفت بجانب العراق في أزمته الاقتصادية وما زالت تقدم الدعم لنا في مسار الإصلاح الاقتصادي وتطبيق الورقة البيضاء".

وتابع الكاظمي: "انفتحنا نحو جميع القوى الإقليمية والدولية، ما خلق انطباعا إيجابيا عن العراق واستقراره السياسي والفرص التأريخية الكبرى له".

المصدر: RT