إصابة النجمة المصرية هنا الزاهد بفيروس كورونا

ذكر موقع "صدى البلد" المصري يوم الأربعاء، أن النجمة هنا الزاهد أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر للموقع المصري إن هنا الزاهد شعرت بارتفاع درجة حرارتها منذ يومين ثم قامت بإجراء مسحة طبية وجاءت نتيجة المسحة إيجابية، قبل أن تخضع للعزل المنزلي.

ومن المنتظر أن تظهر نتيجة المسحة الثانية خلال الساعات القادمة بعد التزامها ببروتوكول العلاج.

يذكر أنه يتم بث مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذي تلعب فيه زاهد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما وحقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الحالية.

وتدور أحداث المسلسل في 45 حلقة، ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات.

والمسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، ويكتبه 8 مؤلفين، وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب.

بصراحه مسلسل حلوه الدنيا سكر جامد جدا ابداع بطريقة مش طبيعية 💞💞😍✨

بصراحه هنا الزاهد عمله روعه 😘😍💞#حلوة_الدنيا_سكر@HannahElZahedpic.twitter.com/AeaHPXAohK — Hwaida (@Hwaida500417272) March 17, 2021

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري