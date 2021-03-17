الأردن.. السماح للقطاع الخاص باستيراد لقاحات كورونا

أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام صخر دودين أن الحكومة أطلقت يد القطاع الخاص لاستيراد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف دودين: "هنالك عقبات بيروقراطية مرعبة وسوق سوداء للقاحات من قبل الدول والتعاملات الرسمية، يستطيع القطاع الخاص التعامل معها"، بحسب تلفزيون المملكة.

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وصرح دودين بأن وزير المالية قال إن اللقاح الذي يسعّر بـ5 دولارات نحن على استعداد لجلبه بـ50 دولارا، لأن صحة المواطن أهم من المال.

وتابع قائلا إن كميات من لقاح كورونا تم التعاقد عليها تصل إلى الأردن كل 3 أو 4 أيام، ودعا إلى التسجيل على منصة أطلقتها وزارة الصحة لتلقي اللقاح.

وأشار إلى أن أقل من 50% من المسجلين على المنصة، يحضرون لتلقي اللقاح مضيفا أن الأعداد التي تتلقى اللقاح يوميا بسيطة جدا.

وأوضح أن لدى الأردن القدرة على إعطاء اللقاح لـ50-60 ألف شخص يوميا.

وتلقى أكثر من 189 ألف شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في الأردن، فيما حصل ما يزيد عن 52 ألفا على الجرعة الثانية من اللقاح، وفق المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يوم الأربعاء.

المصدر: موقع "خبرني" الأردني