قوات المشير حفتر تسمح للسفن التركية بدخول موانئ شرق ليبيا

أفاد مصدر ليبي مطلع بأن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر أعطى الإذن للسفن التجارية التركية بدخول موانئ شرقي البلاد.

وقال المصدر: "مديرية المخابرات العسكرية منحت لرئيس أركان البحرية وهيئة الموانئ السماح للسفن التي ترفع العلم التركي بالرسو في الموانئ مع التأكيد على مراعاة البروتوكول الأمني".

وأشارت وثيقة صادرة عن هيئة الأركان العامة للجيش، إلى أنه "ليس لدينا ما يمنع دخول السفن التجارية التي ترفع العلم التركي إلى الموانئ الخاضعة لسيطرتكم، وفق التشريع الحالي".

وأوقفت البحرية التابعة للجيش الوطني في ديسمبر الماضي، سفينة تركية كانت تبحر تحت علم جامايكا، منتهكة المياه الإقليمية لليبيا.

المصدر: "نوفوستي" + "سبوتنيك"