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صحيفة لبنانية: الحكومة خلال 72 ساعة وعباس إبراهيم وزيرا للداخلية

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صحيفة لبنانية: الحكومة خلال 72 ساعة وعباس إبراهيم وزيرا للداخلية
Reuters
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أفادت صحيفة "اللواء" اللبنانية، بأن "الحكومة برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري، قد تبصر النور خلال 72 ساعة"، مشيرة إلى تعيين اللواء عباس إبراهيم وزيرا للداخلية.

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وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم، إن "معلومات تعممت ليلا، بشأن اتفاق على تأليف الحكومة خلال 72 ساعة، على أن تضم 20 وزيرا، وتسند فيه وزارة ‏الداخلية إلى اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام"‎.‎

يأتي ذلك على وقع انهيار قياسي لليرة اللبنانية التي سجلت أمس الثلاثاء 15 ألف ليرة للدولار الواحد، ما دفع اللبنانيين إلى تنظيم احتجاجات وقطع الطرقات في معظم المناطق اللبنانية.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية خانقة لم يشهد لها مثيل حتى في الحرب الأهلية، تترافق مع تعمق الأزمة السياسية بعدم تشكيل الحكومة، تضاف إليها الأزمة الصحية المتفاقمة بفعل تفشي فيرويس كورونا.

المصدر: اللواء

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