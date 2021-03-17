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الرئيس الجزائري يخفض عدد مقاعد البرلمان

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الرئيس الجزائري يخفض عدد مقاعد البرلمان
Reuters
البرلمان الجزائري
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أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، أمرا يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.

ويحدد هذا الأمر الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات أعضاء المجلس الشعـبي الوطـني أو الغرفة الأولى بالبرلمان الجزائري (407 مقعد)، وأعضاء مجلس الأمة المنتخبين (116)، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

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وتوزع المقاعد لكل دائرة انتخابية في انتخاب المجلس الشعبي الوطني بحسب عدد سكان كل ولاية (محافظة)، كما يحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية على أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة تتضمن 120000 نسمة على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 60000 نسمة.

ولا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن ثلاثة بالنسبة للمحافظات التي يقل عدد سكانها عن 200000 نسمة.

وحدد القرار عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية للجالية الجزائرية بالخارج في انتخاب المجلس الشعبي الوطني بـ8 مقاعد.

وبالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، فإن الدائرة الانتخابية تحدد بالحدود الإقليمية للولاية، ويحدد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية بمقعدين اثنين.

وكان تبون قد أعلن عن حل مجلس النواب في نهاية فبراير الماضي، وحدد موعد الانتخابات التشريعية المبكرة يوم 12 يونيو المقبل.

الرئيس الجزائري يخفض عدد مقاعد البرلمانالدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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