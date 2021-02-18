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الرئيس الجزائري: قررت حل البرلمان وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة بعيدة عن المال الفاسد

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الرئيس الجزائري: قررت حل البرلمان وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة بعيدة عن المال الفاسد
Reuters /FW1F/Frances Kerry
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، إنه قرر حل البرلمان وتنظيم انتخابات برلمانية "حرة ونزيهة بعيدة عن المال الفاسد".

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وأضاف في أول خطاب له بعد عودته من العلاج في ألمانيا أن "السلطة المستقلة هي من تتولى تنظيم الانتخابات وليس بإمكان الرئيس التأثير عليها".

كما قرر تبون "إجراء تعديل حكومي خلال يومين يشمل قطاعات، فشلت في التعامل مع مشاكل المواطن".

وأعلن الرئيس الجزائري التوقيع على "عفو رئاسي يشمل ثلاثين مدانا من النشطاء، حيث سيلتحقون بأسرهم ابتداء من هذه الليلة".

وفي حديثه عن الشأن الخارجي، أعرب تبون عن سعادته بالاتفاق "بين الأشقاء الليبيين في جنيف"، مؤكدا أن بلاده دعمت دائما "حلا ليبيا-ليبيا".

وعن التطورات في الصحراء، أكد تبون أن "الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا وموقفنا واضح يدعو إلى حق تقرير مصير الشعب الصحراوي".

المصدر: RT

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