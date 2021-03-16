 
مباشر

الجيش السوري: خسائر العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق اقتصرت على المادية

أخبار العالم العربي

الجيش السوري: خسائر العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق اقتصرت على المادية
سانا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pzfj

أعلن الجيش السوري أن خسائر "العدوان الإسرائيلي الذي استهدف محيط العاصمة دمشق اقتصرت على المادية، دون وقوع خسائر بشرية".

وقال مصدر عسكري سوري إنه "في تمام الساعة 22:35 من مساء اليوم الثلاثاء نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في محيط دمشق".

وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأكد أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

إقرأ المزيد
سانا: عدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية
سانا: عدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية

وكانت وكالة "سانا" أعلنت أن الدفاعالت الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية، وأسقطت عددا من الصواريخ المعادية.

 

المصدر: وكالة "سانا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا