المغرب.. 4 وفيات و526 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الثلاثاء تسجيل 526 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 159 أمس ليرتفع مجمل الإصابات إلى 489622 حالة.

كما سجلت أربع وفيات انخفاضا من 10 يوم الاثنين لتبلغ إجمالا 8737.

وتعافى 601 حالة إضافية ليصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 476727 حالة.

وبلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من اللقاح 4 ملايين و236386.

أما بالنسبة للجرعة الثانية من اللقاح، فقد بلغ عدد من تلقوها مليونا و960996 شخصا.

المصدر: رويترز