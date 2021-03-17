السعودية تدعو لتمديد حظر السلاح على إيران لتزويدها الحوثيين بأسلحة متطورة

طالب مجلس الوزراء السعودي بتمديد حظر السلاح على إيران "لتزويدها حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن بالأسلحة المتطورة والطائرات المسيّرة".

وأكد المجلس في بيان له عقب انعقاده برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز "دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي في اليمن (مارتن غريفيث) للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة وفق المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216)".

وشدد المجلس على "أهمية تمديد حظر السلاح على إيران، في ظل استمرارها في تزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة المتطورة والطائرات المسيرة التي تستخدم في إرهاب اليمنيين، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطريقة متعمدة وممنهجة".

وأعرب عن تأييد الرياض للجهود الدولية الرامية لضمان عدم تطوير النظام الإيراني لمنظومة الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، ولجعل منطقة الخليج خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل.

المصدر: "واس"