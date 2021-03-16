 
مباشر

مصر.. مديرية تعليم الجيزة تكشف تفاصيل الاعتداء على مديرة مدرسة أرض اللواء

أخبار العالم العربي

مصر.. مديرية تعليم الجيزة تكشف تفاصيل الاعتداء على مديرة مدرسة أرض اللواء
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
العاصمة المصرية القاهرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pzez

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة في مصر أن واقعة الاعتداء على مديرة المدرسة من ولي أمر أحد التلاميذ، حدثت بمدرسة أرض اللواء التجريبية المشتركة.

وأوضح المصدر أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر بواقعة الاعتداء برقم 2641، ضد ولي الأمر"، مؤكدا أن "القائمين على العملية التعليمية يرفضون الاعتداء على المعلمين".

يذكر أنه اقتحم أحد الأشخاص بمنطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة، مدرسة "أرض اللواء التجريبية المشتركة" التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، اعتراضا منه على مطالبة الإدارة بدفع الأقساط الدراسية لأبنائه الثلاثة بالمراحل التعليمية المختلفة، وحاول الاعتداء على مديرة المدرسة مستخدما عصا خشبية، إلا أن المتواجدين داخل مكتبها منعوه عن ذلك.

ناصر حاتم 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا