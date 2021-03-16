مصر.. مديرية تعليم الجيزة تكشف تفاصيل الاعتداء على مديرة مدرسة أرض اللواء

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة في مصر أن واقعة الاعتداء على مديرة المدرسة من ولي أمر أحد التلاميذ، حدثت بمدرسة أرض اللواء التجريبية المشتركة.

وأوضح المصدر أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر بواقعة الاعتداء برقم 2641، ضد ولي الأمر"، مؤكدا أن "القائمين على العملية التعليمية يرفضون الاعتداء على المعلمين".

يذكر أنه اقتحم أحد الأشخاص بمنطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة، مدرسة "أرض اللواء التجريبية المشتركة" التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، اعتراضا منه على مطالبة الإدارة بدفع الأقساط الدراسية لأبنائه الثلاثة بالمراحل التعليمية المختلفة، وحاول الاعتداء على مديرة المدرسة مستخدما عصا خشبية، إلا أن المتواجدين داخل مكتبها منعوه عن ذلك.

ناصر حاتم

المصدر: RT