وزراء خارجية دول الخليج يبحثون متابعة قرارات قمة المصالحة مع قطر

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يوم الأربعاء اجتماعهم الاعتيادي لمناقشة العديد من الملفات، وبينها سير تنفيذ قرارات قمة العلا.

وفي مقدمة الملفات التي سيبحثها الوزراء سير تنفيذ القرارات الصادرة عن قمة العلا التي استضافتها السعودية في يناير الماضي، والتي أدت إلى المصالحة بين قطر ودول المقاطعة الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في بيان لها الثلاثاء: "تنطلق بالرياض غدا الأربعاء أعمال اجتماع الدورة الـ147 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون برئاسة وزير خارجية البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري ومشاركة الأمين العام للمجلس نايف الحجرف.

وقال الحجرف في بيان له أن "المجلس الوزاري سيبحث عددا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، التي استضافتها محافظة العلا".

وأضاف أن "الوزراء سيبحثون المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع في المنطقة".

المصدر: دول مجلس التعاون الخليجي