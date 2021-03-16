التحالف العربي: تدمير زورق مفخخ يتبع للحوثيين قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك مقابل ميناء الصليف

قال التحالف العربي بقيادة السعودية يوم الثلاثاء، إن قواته دمرت زورقا مفخخا يتبع للحوثيين قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك مقابل ميناء الصليف شمال الغربي مدينة الحديدة.

#التحالف : تدمير زورق مفخخ يتبع للمليشيا الحوثية قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك مقابل ميناء الصليف#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 16, 2021

وأضاف التحالف في بيان أن الحوثيين مستمرون في تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وأفاد بأن جماعة "أنصار الله" الحوثية تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية والإرهابية من محافظة الحديدة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف أنه اعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط في السعودية، حسبما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية.

والاثنين، قال إنه دمر موقعا محصنا للصواريخ البالستية ومنصات إطلاقها في صعدة اليمنية.

المصدر: الاخبارية السعودية