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المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 6 دول

أخبار العالم العربي

المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 6 دول
طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية
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أعلنت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية مع 6 دول جديدة، في إطار قيود الوقاية من كورونا.

وأوضح المكتب الوطني للمطارات، أن "الأمر يتعلق بكل من الأرجنتين والبوسنة والهرسك، وبوتسوانا، والكاميرون وكرواتيا وموزمبيق، وذلك ابتداء من منتصف ليل 15 مارس ولغاية العاشر من أبريل المقبل".

وعلقت المملكة رحلاتها الجوية مع عشرات الدول قبل ذلك، أبرزها مصر والجزائر وإيطاليا، وألمانيا وبلجيكا وسويسرا وتركيا.

كما علقت الرحلات مع هولندا والدنمارك وجنوب إفريقيا، والبرتغال والسويد وأوكرانيا، والتشيك وأستراليا وإيرلندا، ولبنان والكويت.

المصدر: "هسبريس"

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