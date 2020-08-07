مصادر: المغرب يمدد إغلاق أجوائه حتى 10 سبتمبر

سيبقى المجال الجوي المغربي مغلقا حتى 10 سبتمبر المقبل، باستثناء الرحلات الخاصة من وإلى المملكة، حسبما أفاد موقع "360" الإخباري المغربي، نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الجمعة.

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وأشار الموقع إلى أن إشعارا خاصا بتمديد إغلاق الأجواء الوطنية سيتم توجيهه إلى الطيارين من قبل المديرية العامة للطيران المدني.

كما أوضحت مصادر الموقع أن إبقاء إغلاق أجواء المملكة يأتي في سياق تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة بسبب جائحة كورونا، لمدة شهر إضافي، وذلك بناء على قرار اتخذته السلطات المغربية أمس الخميس.

وذكرت المصادر نفسها أن الإجراء المذكور لا يشمل الرحلات الاستثنائية المخصصة لإعادة مغاربة عالقين في دول أخرى ومواطنين أجانب علقوا في المملكة، مضيفة أن ثلاث شركات، هي "الخطوط الملكية المغربية" و"الخطوط الجوية الفرنسية" و"العربية للطيران" ستعتني بتنفيذ هذه الرحلات.

المصدر: موقع 360 الإخباري